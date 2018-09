27-årig mand anholdt for bilbrand i Søborg

Foto: poiliti.dk

Retten i Glostrup har for kort tid siden valgt at opretholde anholdelse af en 27-årig mand for ildspåsættelse i 3 gange 24 timer. Politiet sigter ham for at have sat ild til biler på en parkeringsplads i Søborg.

