Åbning af nyt lege- og træningsområde

Området mellem Bagsværd Svømmehal og Værebro Park er blevet til et lege- og træningsområde. Foto: Privat.

Alle er velkomne til åbningen på fredag

Af /

På fredag den 17. august kl. 17 klipper borgmester Trine Græse snoren og indvier det helt nye lege- og træningsområde ved Værebro Sø og Bagsværd Svømmehal.

Her er der etableret en stor hoppepude til børn og barnlige sjæle, klatrenet og armgang mellem træerne og et træningsområde, der er inspireret af den populære sport OCR (Obstacle Course Racing). OCR kan oversættes til forhindringsløb, som nogle måske kender fra løb som ”Nordic Race” og ”Toughest”.

Efter borgmesterens åbning er alle velkomne til at lege og teste det nye område, og der kommer en masse dygtige OCR-løbere forbi og giver inspiration til din træning og tips og tricks til forhindringerne.

Udviklingen af træningsområdet er blevet til i samarbejde med lokale borgere, og banen består af en række forhindringer, forskellige træningsfaciliteter, en overdækket træningshytte. Der er også ved at blive opsat kasser med en masse forskelligt udstyr, som man kan bruge i træningshytten og til fritræning.

Idrætsanlæggene i Gladsaxe håber at en se en masse på åbningsdagen – alle er velkomne!



På disse ”brikse” kan der trænes. Foto: Privat.