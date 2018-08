AB bedst i overtiden

Træner Michael Madsen kunne glæde sig over en ny AB-sejr, selv om han skiftede voldsomt ud på holdet. Foto: Kaj Bonne.

Vandt 6-2 over Fremad Valby i 1. runde af pokalturneringen

Af Jan Løfberg

Der var luften til forskel på Danmarksserieholdet Fremad Valby og AB fra 2. division øst, da de to hold mødtes i 1. runde af Landspokalturneringen, der nu hedder Sydbank Pokalen. AB havde mest af den, og efter 2-2 i den ordinære kamp, blev Fremad-spillerne løbet over ende i den sidste af de to gange 15 minutter.

Træner Michael Madsen valgte at prøve nyt blod i forhold til divisionspremieren mod Avarta.

Midt i 1. halvleg kom AB på 1-0 ved Rasmus Tangvig. I slutningen af 1. halvleg udlignede hjemmeholdet. Midt i 2. halvleg kom AB igen foran. Denne gang scorede Nichlas Rohde.

Det lykkedes Fremad at få udlignet og bragt kampen i forlænget spilletid, og 2-2 holdt sig indtil 12 minutter før slutfløjtet. I den resterende spilletid scorede AB fire mål: Sylvester Seeger-Hansen, Rasmus Tangvig samt Daniel Elly de sidste to.

2. runde spilles enten 5. eller 12. september.