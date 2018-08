AB kom godt fra start

Vandt 1-0 over Avarta i efterårssæonens første kamp

Af Jan Løfberg

Som de fleste sikkert kan erindre, så spillede AB Gladsaxes 1. hold i nedrykningsspillet. Lynhurtigt bragte klubben sig op på andenpladsen i tabellen, og derfra var der så langt ned til nedrykningsstregen, at det hele fortonede sig i de rene usandsynligheder, hvis AB ikke skulle blive i rækken. Træner Michael Madsens tropper spillede dog en række gode kampe, som var uden sportslig betydning. I bedste fald kunne de betegnes som træningskampe til den kommende sæson i den nye 2. division, som vi har valgt at kalde for 2. division øst i stedet for 2. division pulje 2, sådan som DBU har valgt, at det skal hedde.

Der er to fynske hold i østkredsen – Marienlyst og Middelfart – de resterende ti mandskaber kommer fra København og Sjælland.

Sæsondebuten foregik på Glostrup Stadion, hvor Boldklubben Avarta fra Rødovre skal spille deres første hjemmekampe, mens deres stadion i Espelunden bliver gjort i stand.

I sidste sæson spillede Avarta med i oprykningsspillet, men de sluttede med mange nederlag, og de kom heller ikke ud af stimen mod AB, der vandt 1-0 og dermed kunne trække sig tilbage til Gladsaxe med tre solide point.

Matchvinder blev midterforsvareren Matti Olsen, der tre minutter før pausen sørgede for kampens enlige mål på straffespark. Det var Matti selv, der stødte med frem og udløste straffesparket, da han blev fældet i fri position. Matti tog sig selv af sparket fra 11-meterpletten.

På søndag kl. 15 (den 12. august) tager AB imod Frem på Gladsaxe Stadion.