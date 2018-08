AB skabte for lidt

Tabte 0-1 til Boldklubben Frem, der oven i købet sluttede kampen med blot ni mand

Af Jan Løfberg

Hvis AB Gladsaxe skulle have haft point mod Boldklubben Frem i søndags, så havde det været nødvendigt at skabe nogle flere målchancer. Det var i hvert fald det indtryk, som tilskuerne forlod Gladsaxe Stadion med. Gæsterne kunne returnere til Valby med tre point for sejren på 1-0.

Ti minutter før pausen havde Sylvester Seeger-Hansen et godt forsøg, som Frems målmand Marco Brylov klarede flot, men ellers var det småt med chancer i begge ender i de første 45 minutter.

2. halvleg var syv minutter gammel, da Tonni Adamsen udnyttede et indlæg fra højre side og scorede kampens enlige mål uden chance for Mark Fabricius Jensen i ABs mål.

Resten af kampen dominerede AB, men kun et par muligheder kunne betegnes som reelle chancer. Heller ikke da Frem fik to røde kort (i det 84. minut og i overtiden) for henholdsvis en voldsom tackling og for at trække tiden, lykkedes det AB at udligne.

AB spiller igen hjemme på søndag kl. 15 mod Slagelse.