Bag Borgen med Jeppe Bruus

Christiansborg Slots mure er tykke, og det er svært at komme inden for. Nu har du chancen. Foto: Privat.

Kom med på rundvisning med Gladsaxes folketingskandidat

Af Jan Løfberg



Folketingskandidat Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet glæder sig til at vise Gladsaxe Bladets læsere rundt i det danske parlament den 4. september. Foto: Kaj Bonne.

Folketingskandidat Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet inviterer i samarbejde med Gladsaxe Bladet til et aftenarrangement ”Bag Borgen” tirsdag den 4. september på Christiansborg.

Tidligere var det ret nemt at komme ind på Christiansborg, men det er meget vanskeligere nu om dage. Derfor er det vigtigt, at du overholder fremmødetidspunktet kl. 18.15. I så tilfælde kan du virkelig se frem til et unikt indblik i det parlamentariske liv.

Der er i alt plads til 45 læsere, som vil blive vist rundt af Jeppe Bruus, der fortæller historier om arbejdspladsen, livet bag murene og i tinget.

Sådan tilmelder du dig

Du kan tilmelde dig ved at skrive til Gladsaxe Bladets Dorte Jensen på dorte@gladsaxebladet.dk eller tlf. 39 56 12 75 efter først-til-mølle-princippet. Du modtager et svar med bekræftelse om, at du er tilmeldt, hvis dette er tilfældet. Skriv ”Bag Borgen” i emnefeltet på e-mailen og oplys herudover dit navn, adresse og telefonnummer inde i e-mailen.

Seneste tilmeldingsfrist er torsdag den 30. august kl. 12.

Aftenens program

Kl. 18.15

Fremmøde ved Christiansborgs hovedtrappe og sikkerhedstjek

Kl. 18.30-19.30

Jeppe Bruus viser rundt

Kl. cirka 19.30

Gratis kaffe i Socialdemokraternes gruppelokale

Kl. 20.15

Tak for i aften.