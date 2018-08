Bagsværd har succes med egen fodboldskole

Bagsværd Boldklub arrangerede for syvende år i træk fodboldskole, men denne gang var det ikke en del af DBUs fodboldskole

Af /

Bagsværd Boldklub er en breddeklub. Det hedder det jo ofte, når en klubs førstehold ikke er fremme i de forreste divisioner eller serier. Ikke desto mindre var der godt gang i fodboldene, da over 160 børn (årgangene 2003-2011) hyggede sig i Bagsværd på klubbens fodboldskole, der blev arrangeret i sidste uge. De seks foregående år har Bagsværd været en del af DBUs fodboldskole, men i år valgte klubben at gå selv.

Klubben fik støtte fra en række sponsorer i lokalområdet, og så var det økonomiske fundament skabt til, at man kunne afvikle fodboldskolen af egen kraft. Ikke færre end 25 trænere og ledere brugte en hel uge til at få det hele til at glide, og der var nok at se til. Der var 10 hold for drenge og to for piger. Oprindelig var der plads til 128 piger og drenge, men tilmeldingen var overvældende.

På forhånd garanterede Bagsværd Boldklub, at børnene ville få en sjov uge. Og klubben tog på ingen måde munden for fuld. I hvert fald ikke hvis man læste de glade børns ansigter.

– Vi er en del frivillige trænere. Og vi lavet vores eget materiale, for DBUs materiale var efter vores mening ikke godt nok. Nu får vi det, så det passer til vores klub. Og det er en nydelse at være frivillig for uanset hvilket niveau børnene er på, så vil de jo gerne lære, siger træner Noah Bach-Maklund fra Bagsværd Boldklub.