Fællesfoto foran Gladsaxe Rådhus. Foto: Kaj Bonne.

I fredags var elever fra Taito Junior High School i Japan på besøg på Gladsaxe Rådhus sammen med lærere og elever fra Skovbrynet Skole.

Det var 15. år i træk, at den japanske skole fra Gladsaxes venskabsby kom på besøg.

Elever og lærere bor under opholdet i private hjem hos deres danske værter, og håbet er altid, at det skaber grobund for livslange personlige venskaber.

Japanerne modtog alle en lille erindringsgave. Den såkaldte hoptimist, som er en ”hoppende optimist”.