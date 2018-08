De havde det sjovt i varmen

Børn med særlige ressourcer var på todages gymnastikcamp i Gyngemosehallen sammen med forældre og søskende

Af Jan Løfberg

Hver anden lørdag har GIF-Gymnastik to hold for børn med særlige ressourcer. I starten var der ét hold, men det har udviklet sig til at blive så stor en succes, at man nu har to hold à op til 10 børn. I forlængelse af denne succes arrangerede GIF så en gymnastikcamp over to dage à fire timer for disse børn, som så kunne have deres søskende og forældre med i de to gange fire timer, som man morede sig med at dyrke forskellige gymnastiske discipliner med hop og spring, akrobatik, tovtrækning og lege i ”pommes frites-graven”.

Om aftenen lavede børnene så mad sammen med hinanden, forældrene og instruktørerne og fik snakket om dagens fysiske udfoldelser.

– Disse børn laver nøjagtig de samme aktiviteter, som alle andre børn. Den eneste forskel er reelt kun, at der skal lidt større rum til og lidt mere tid, fortæller Frank Bøgelund, der ud over at være formand for GIF-Gymnastik også var instruktør på campen.

– Campen er selvfølgelig først og fremmest for de børn, der har særlige ressourcer, men det er også vigtigt for os, at deres søskende og forældre kan deltage. De er der hele tiden, og de kan være med til at støtte og skabe den fornødne ro, siger campens instruktører Frank Bøgelund og Anette Bundgaard.

Set uppet med forældre og søskende er med til at minimere eventuelle konflikter eller svære situationer, og det giver en god stemning.

– Forældrenes gennemgående kommentar til campen har været, at det har stor værdi at være der med ligesindede. Hvor søskende kan slappe af, fordi de andre søskende er vant til at netop deres søster eller bror har nogle særlige ressourcer – så det er ikke mærkeligt. Samtidig har forældrene god tid til at tale sammen og få skabt relationer, der kan tages kontakt til. For eksempel ved legeaftaler. Det når man ikke nødvendigvis den time hvor der er almindelig træning på holdet for børn med særlige ressourcer i GIF, fortæller Anette Bundgaard.

Da varmen føltes lidt for streng inde i hallen og sveden sprang af panderne, så blev der arrangeret vandkamp uden for. Og det var skønt for alle at blive kølet af.



Fotos: Jan Løfberg og Jeanette Baudtler.