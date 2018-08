De tændte på et kys

Alberte (t.h) var en ren fuldtræffer, da hun underholdt sammen med sit yderst velspillende band. Foto: Kaj Bonne

Kultur Der Dur blev en festdag af rang

Af Niels Rasmussen

Vejret var som det skulle være. Der var bragende god underholdning, der var masser af boder. Der var nye aktiviteter, som i den grad blev taget godt imod.

Årets udgave af Kultur Der Dur – festivalen for borgere med et handicap – var i år flyttet til mange fodboldbaner lige ved siden af Gentofte Stadion. For der bygges på livet løs på Kellersvej og Bank Mikkelsensvej, hvor festivalen plejer at foregå.

Festivalen er et samarbejde mellem Gladsaxe, Gentofte, Brøndby og Herlev.

Byttet led ikke under det. Man skal vel næsten tilbage til dengang B1903 mulede Bayern München inde på stadion for at finde en tilsvarende god stemning.

Stemningen kom lynhurtigt i vejret, da sangeren Alberte kom på scenen. Hendes store hit ”tænder på et kys” fik virkelig gang i tilhørerne. Der blev danset på livet løs – både af handicappede og pædagoger og familie og det hele nærmest emmede af livsglæde.

Og at hun var Luna i Bamse og Kylling gjorde jo ikke populariteten mindre

I dagens løb var der underholdning på et højt niveau med bl.a. Thomas Buttenschøn og Back To Back.



Der blev danset på livet løs til den meget rytmiske musik, der gik rent ind.

Foto: Kaj Bonne.