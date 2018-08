Der var gang i gryder og pander over alt. Foto: Kaj Bonne.

Madskolerne havde en uge på Mørkhøj Skole med 13 interesserede elever

Af Jan Løfberg

– Nej, hvor er det synd!

Sådan var reaktionen hos mange af de 13 børn fra 9 til 12 år, der deltog på Madskolerne på Mørkhøj Skole i sidste uge.

De var på besøg i børnehaven Mosens ”minilandbrug” i Høje Gladsaxe for at se ”rigtige” dyr. Køer, lam, grise og høns.

– Mange af børnene havde prøvet at spise lammekølle, så det var pludselig meget nær på dem, da de så det søde lam, fortæller madinstruktør Birthe Børsen.

Det var godt for børnene at få en god forklaring på, hvordan slagtningen foregår, og hvordan kødet skæres ud.

I løbet af ugen lærte de at lave morgenmad, frokost og aftensmad. Det sidste kreerede de til deres forældre og søskende, der kom på besøg. Her diskede de op med kylling, bønnefritter, frikadeller, salat og ”kinamandens dip”.

Eleverne lærte også om kalorieindtag, om renlighed i køkkenet, om at vakse hænder ordentligt, om hvad økologi er, og hvordan man undgår madspild.



Er Mikkel fra 4. klasse på Vadgård Skole den nye Søren Gericke?

Foto: Kaj Bonne.



Eleverne lærte om renlighed i køkkenet. Her er Kaja fra

4. klasse på Bagsværd Skole i gang. Foto: Kaj Bonne.



Navnesøstrene Oline – begge går på Enghavegård Skole – studerer en af opskrifterne.

Foto: Kaj Bonne.