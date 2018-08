Der var ingen grund til at flytte

Kirsten og Torben Nielsen nyder deres forholdsvis nyanlagte have på 40 kvadratmeter. En forholdsvis ny mulighed for lejere i stueplan. Inge Rasmussen er nabo og nøjes med at dele en busk i baggrunden med Kirsten og Torben. Paula Holm foran rækværket har gang i nogle blomsterkasser ud for sin opgang ovre på den anden side af plænen. Foto: Kaj Bonne.

Tre af beboerne har været med alle år i Pileparken der har rundet de 70 år

Af Niels Rasmussen

I 1947 kørte Paula Holm rundt sammen med sin mand. De skulle have noget at bo i som ungt ægtepar. De kom bl.a. forbi Pilegårdsvej, hvor man var i gang med at opføre nogle etageejendomme. Det så indbydende ud det, der skulle blive til Pileparken 1.

-Min mand kontaktede de relevante personer og spurgte, om vi kunne få en lejlighed på 2. sal til højre, når det var bygget færdigt. Det kunne vi, og så flyttede vi ind i 1948.

Og nu har sprudlende friske Paula Holm på 92 år boet i den lejlighed i samtlige 70 år.

Hun har senest fået etableret nogle blomsterkummer ved sin opgang. En af genboerne er Inge Rasmussen, der også har været der i alle årene. Og for lige at gøre det endnu mere perfekt, så har Daisy Pedersen boet i nummer 55 i lige så mange år.

Torben Nielsen er afdelingsformand. Han har boet i lejligheden i to år sammen med sin kone. En ren lettelse efter at have boet på Gyngemose Parkvej, hvor det var svært at parkere hans kones elscooter.

-Her i området kommer vi hinanden ved, selv om der er en del sociale udfordringer, som det også fremgår af diverse kommunale rapporter.

-Næsten halvdelen er beboerne er enlige mødre, og vi havde i en periode nogle unge mennesker, der terroriserede området med vild knallertkørsel på stier og knallerttyverier. Men det fik politiet bremset, siger Torben Nielsen.

Pileparken 1 er opført af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) i 1947-48, og de første beboere flyttede ind i maj 1948. De andre Pileparker blev opført i årene lige efter, og så kom Torveparken. Dette er kun i Mørkhøj, men hvis man tager hele Gladsaxe, så har ABG 43 afdelinger med ca. 4700 boliger. Pileparkerne tilsammen har ca. 1.250 beboere og er dermed det 3. største almennyttige boligområde i Gladsaxe.

-Vi synes, at vi har nogle gode boliger, der konstant forbedres, og vi synes, at vi har det rigtig godt med hinanden, uanset uddannelsesmæssig og etnisk baggrund. Vi føler os også generelt trygge. En beboerundersøgelse for nylig viser, at vi også er tilfredse med vores boligselskab, vores ejendomsfunktioner m.v.

-Hvert år afholder vi en stribe beboeraktiviteter, både til jul og sommerfester, forskellige klubber o. lign. har deres aktiviteter, og naboerne er gode til at passe på hinanden og hjælpe hinanden, når der er brug for det, siger Torben Nielsen.

Her i Pileparken 1 (som er blokkene på Pilegårdsvej 9-73) med ca. 200 boliger vil vi fejre vores 70 års fest med en stor fest lørdag den 8. september. Her bliver der fællesspisning og lotteri, musik og anden underholdning, og gæstetalere er tidligere borgmester Karin Søjberg Holst, som selv bor i almennyttig bolig, og direktør for ABG, Jesper Loose Smith.