Det grønne åndehul

Borgmester Trine Græse engagerede lige på stedet Bertil, der i dagens anledning havde kongekrone på i Kong Hans Have. Så han fik æren af at klippe snoren over, mens borgmesteren og Michael Pryner fra Vadgårdsparken holdt snoren. Foto: Kaj Bonne.

Græsplæne ved Kong Hans Alle forvandlet til park der kan tage mod store vandmængder

Af Niels Rasmussen

Det har taget sin tid, og af og til er det gået endog meget langsomt, når borgere og kommune skulle arbejde sammen. Men i torsdags blev snoren klippet over. Kong Hans Park på Kong Hans Allel lige over for Vadgård Skole blev taget i brug.

Og det var en festdag af rang. Fremmødet var meget imponerende. Ikke bare fordi der blev serveret kaffe og is.

Meget tyder på voldsomme regnmængder i de kommende år – selv om de foregående uger jo ikke lige har peget i den retning med temperaturer i nærheden af det tropiske.

Og søområderne i Kong Hans Park lå selvfølgelig også knastørre hen, da den officielle indvielse fandt sted med taler af borgmester Trine Græse og Michael Pryner fra Vadgårdsparken, som repræsentant for de mange borgere, der har involveret sig i projektet.

Fra at være den flade plæne er der nu etableret nogle højdeforskelle, så der f.eks. til vinter kan kælkes og stå lidt på ski i småtingsafdelingen.

Der blev ved projektets start sat 125.000 kr. af som beboerne kunne disponere over til forskelligt udstyr i området. Der blev lavet en lokal afstemning, og så blev der fundet frem til nogle legeredskaber og nogle bænke.

Og meget positivt for området, så blev det hele taget i brug af de lokale beboere nogle uger i forvejen. Man kan lige smutte over i området med børnebørnene og lade dem lege, mens man selv sidder på en af bænkene. Der er mulighed for masser af naturoplevelser, og det har allerede ført til at Vadgård Skole har været involveret ved bl.a. at plante træer.

I dagens anledning kunne de fremmødte tage en lille pose med plantefrø med hjem med knap så almene planter. Kommunen går ind og holder området lidt i ave, mens eller skal naturen gå sin gang. Hunde skal holdes i snor, og så rydder man selvfølgelig op efter sig selv og smider eventuelt affald i de beholdere, der står i hver sin enden af haven.



Der er lavet stier, så man kan komme rundt i området. Her blev der spist is, men man kan jo tage kaffen med og nyde naturen i området. Foto: Kaj Bonne.