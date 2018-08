Detailhandelen halter

Der er stadig mange detailbutikker på Søborg Hovedgade, hvor handelen også er livlig. Finanskrisen var hård ved butikkerne i Gladsaxe, men de senere år er der kun røget få arbejdssteder indenfor detailhandelen. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe har mistet 37 detailhandel-arbejdssteder de seneste ni år

Af Jan Løfberg

Mens Gladsaxe klarer sig godt i statistikkerne, hvor det gælder om at skaffe arbejdspladser til kommunen, så kniber det med detailhandelen. Siden 2008 har Gladsaxe Kommune mistet 37 arbejdssteder inden for detailhandelen, så der i 2016 var 205 imod 242 i 2008.

Gransker man tallene nøjere, viser det sig, at de fleste af de mistede arbejdssteder fandt sted umiddelbart efter finanskrisen, så man i løbet af et år fra 2008 til 2009 mistede 24 arbejdssteder. Siden 2009 har man således ”blot” mistet 13 arbejdssteder yderligere.

Det er Dansk Erhverv, som har kigget tallene fra Danmarks Statistik efter i sømmene. Med et fald på arbejdssteder inden for detailhandelen på 15,3 procent befinder Gladsaxe sig i den tungere ende af skalaen. Værst ser det ud i Lolland Kommune med et fald på 30,8 procent (landsgennemsnittet er et fald på 10,6 procent).

Bedst går det i Vallensbæk Kommune, hvor stigningen er på 23,3 procent. Det hører dog med til historien, at Vallensbæk i 2008 havde 30 arbejdssteder, og det tal er nu steget til i alt 37.

Interessant er det dog, at Gladsaxes nabokommune Herlev har oplevet en stigning på 14,4 procent. Herlev er gået fra 118 til 135.

Det bekymrende i udviklingen for Gladsaxe er, at man trods en positiv ændring i indbyggertallet på 8,6 procent ikke har formået at få detailhandelen til at følge trop. I både Vallensbæk (+24,4 procent) og Herlev (+7,0 procent) har detailhandelen nydt godt af, at der er kommet flere indbyggere til kommunen.

I analysen nævner Dansk Erhverv i forbindelse med Herlevs fremgang, der er noget større end fremgangen på indbyggersiden, at tallene formentlig dækker over, at mere handel er samlet i større varehuse og lignende, mens der er sket en nedgang i antallet af små kiosker og lokalkøbmænd. Samme tendens ses nemlig også i Rødovre – i Herlev har man BIG, og i Rødovre har man Rødovre Centret.

For Gladsaxes andre nabokommuner Gentofte, Furesø og Lyngby-Taarbæk ser tallene således ud: Gentofte (÷17,0 arbejdssteder, +9,3 indbyggere), Furesø (÷7,2 og +6,6) samt Lyngby-Taarbæk (÷7,9 og 7,1).