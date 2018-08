Dørene blev åbnet

En stor massiv bar står nærmest lige midt i lokalet, der på den måde er delt op i to. Foto: Kaj Bonne.

Masser af ”gråt guld” da de unges spillested Richter blev taget i brug i torsdags

Af Niels Rasmussen

Det har taget ni år at komme i gang med projektet med et spillested fortrinsvis for unge på Telefonfabrikken. Det daværende SF-byrådsmedlem Gunnar Svendsen fik vækket den slumrende bjørn, og så er det gået fremad med nogle lange pauser undervejs.

Men i torsdags stod herligheden færdig. Pudsigt nok var en overvældende del af de fremmødte ved åbningen ovre i den afdeling, der kendes som ”det grå guld”. De fik dog i løbet af den sene eftermiddag følgeskab af de kommende, unge brugere.

Stedet virker tillokkende med udnyttelse af de grå fabriksmure, og der er en fin og flot scene.

Den blev taget i brug af orkestret Dørene åbnes, og det blev i hvert fald klart, at der er en god lyd i lokalet.

Nærmest midt i lokalet står en stor, massiv bar. Det betyder, at det er ret begrænset hvor mange tilhørere, der kan være til diverse koncerter. Men måske er behovet ikke så stort. Umiddelbart ville nogle flytbare vægge nok have været smartere. Men det handler jo også om økonomi.

Nu skal det hele løbes i gang af lederen Kasper von Madsen. Der skal bruges en del frivillige til bl.a. at passe bar og garderobe.