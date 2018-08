Du kan indstille til årets Ældrepris

Lars Nørager Laursen modtog Ældreprisen 2017 og fik overrakt et gavekort på 10.000 kr. af borgmester Trine Græse. Foto: Privat.

Kender man en borger eller gruppe, der har ydet en særlig frivillig indsats for ældre medborgere, kan man nu indstille dem

En pengepræmie på 10.000 kroner og et diplom overrakt af borgmesteren er på højkant, når vinderen af årets Ældrepris skal udnævnes til december.

Ældreprisen uddeles til nogen, som har ydet en frivillig indsats i arbejdet for ældre. Det kan for eksempel være et arbejde inden for foreningslivet, i ældregrupper eller pensionistforeninger.

Netop nu kan Gladsaxes borgere indstille en person eller gruppe, som man mener har gjort en helt særlig frivillig indsats for sine ældre medborgere.

– Det handler om at være noget for nogle andre. Det kan for eksempel være den person, der ringer til ældre Birthe for syvende gang og hjælper hende ned til en kop kaffe med andre i den lokale klub. Vinderen er den, som ser udover sin egen næsetip. En ildsjæl, forklarer ældrekonsulent Ea Lykke Elsborg.

Alle kan indstilles

For at vinde Ældreprisen skal man være bosat i Gladsaxe Kommune, have ydet en ekstraordinær indsats for enkelte ældre personer eller grupper i mindst to år og have fået mindst fem indstillinger.

Sidste år fik Lars Nørager Laursen med 55 indstillinger overrakt Ældreprisen. Det gjorde han blandt andet for sin indsats med at gøre Seniorklubben kendt i vide kredse med sit frivillige arbejde for klubbens hjemmeside.

Ønsker man at indstille en person eller gruppe til prisen, skal man sende sit forslag på mail til Social- og Sundhedsforvaltningen på sofladsaxe.dk senest 1. oktober kl. 12.

En dag i december vil borgmester Trine Græse og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget sammen med Seniorrådet overraske vinderen og overrække prisen.