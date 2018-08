Er der noget mere dansk end kolonihavehuset? Næppe.

Af Jan Løfberg

I Gladsaxe Kommune findes der adskillige kolonihaveforeninger. I fredags fejrede Haveforeningen Voldly, der ligger på Gladsaxe Møllevej, 90 års fødselsdag. Her ses et af haveforeningens medlemmer Johan Petersen foran sit og hustruen Annes charmerende kolonihavehus. Det er som at besøge en tidslomme, men vel at mærke en god en af slagsen. Foto: Kaj Bonne.

Læs også artiklen http://www.gladsaxebladet.dk/2018/08/kolonien-er-et-fristed