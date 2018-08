En storartet mulighed for særbehandling

Sven Hilskov træner nu fast to gange om ugen. Foto: Privat

Der kom et godt tilbud – et tilbud som 78-årige Sven Hilskov fra Bagsværd ikke kunne sige nej til

Af Dorthe Brandborg

Sven Hilskov har deltaget i en undersøgelse mod faldulykker, hvilket har gjort ham opmærksom på værdien af træning. Derudover har han fået gratis motion og vejledning

-Det er næsten for godt til at være sandt. Ved en bridgeaften på aktivitetscentret så jeg tilfældigvis et opslag, som efterlyste ældre mænd til en undersøgelse på Herlev Hospital. Lægerne havde konstateret, at ældre hyppigere end andre gik og faldt, hvorved mange fik forskellige større eller mindre skader, fortæller Sven Hilskov, der derefter meldte sig til undersøgelsen.

Lægerne ville finde frem til metoder, som mindsker risikoen for faldulykker. Derfor ville de gerne have nogle ældre herrer til en undersøgelse af effekten af styrketræning og indsprøjtning af testosteron. Efter en indledende samtale med overlæge Mette Midttun fik Sven Hilskov han taget blodprøve og scanning, og fik herefter 1 times styrketræning 3 gange om ugen i 20 uger i kondirummet på Herlev Sygehus.

-Jeg startede træningen i januar, og det var en rigtig god oplevelse. Jeg fik trænet min ældre krop under kyndig vejledning af en fysioterapeut, og jeg lærte en herlig gruppe af ældre gubber at kende. Vi trænede på op mod 10 forskellige kondimaskiner. Som afslutning hver gang skulle vi indtage energidrik og spise en proteinbar. Det kunne godt tage lidt tid at komme igennem, for det var ikke med smag som i en Yankie bar, for jeg skulle skylle efter. Bagefter sad vi omkring et bord og snakkede om dagen og vejen på holdet samtidigt med, at vi ordnede verdenssituationen og vores regerings små og store problemer. Det var faktisk rigtig hyggeligt, påpeger Sven Hilskov.



Savner ”gubbesnakken”

Sven er Hilskov er nu blevet så bidt af alt det der med kondi, at han sammen med sin kone har fortsat træningen i kommunens egne lokaler. Det er gratis, og foregår på plejehjemmene, hvor han alle ugens formiddage kan komme og træne. Man skal starte med en instruktion af stedets fysioterapeut, men er så på egen boldgade, både hvad angår dag og tidsmæssig udstrækning.

-En time to gange om ugen er dog nok for mig og min hustru. Vi kan mærke, at vores muskler har godt af det og at det giver velvære, men jeg savner ”gubbesnakken” efter træningen, indrømmer Sven Hilskov.

Fakta:

Hvis du er interesseret i at deltage eller i første omgang bare høre mere om forskningsprojektet, kan du kontakte overlæge, dr.med. Mette Midttun på mette.midttun@regionh.dk og/eller telefon 38689188 (på hverdage).



Foto: Privat