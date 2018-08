Et jubilæum med 100 lys i

SIF Gruppen har i dag sit domicil på Generatorvej. Foto: Privat.

SIF Gruppen på Generatorvej fejrer 100 års jubilæum i ”hjemlige” omgivelser

Af Jan Løfberg

I dag har SIF Gruppen sit domicil på Generatorvej 12 i Mørkhøj Erhvervskvarter. Men da virksomheden startede for 100 år siden i 1918 skete det i Skovshoved som Skovshoved Installationsforretning. I anledning af jubilæet flytter SIF Gruppen for en enkelt dag tilbage til Skovshoved. Fredag den 24. august fra kl. 11-14 fejrer virksomheden sit jubilæum i den nye tennishal i Skovshoved Idrætsforening, Krøyersvej 5, 2930 Klampenborg.

Det var installatør Peter Nielsen, der grundlagde virksomheden. Efter endt uddannelse hos AEG og Union i Berlin blev han ansat ved NESA i forbindelse med opførelsen af Skovshoved Værket. Det var det første elværk i verden, der leverede 220/380v vekselspænding. De faglige kompetencer var således i orden, da Peter Nielsen startede SIF.

I starten beskæftigede Skovshoved Installationsforretning sig med lys, varme og kraft, men i takt med den teknologiske udvikling blev arbejdsopgaverne udvidet, selv om de tre oprindelige hovedområder fortsat er en væsentlig del af SIF Gruppens nuværende arbejdsområder.

Nu om dage arbejder SIF Gruppen også med sikringsløsninger, intelligente bygningsinstallationer, komfort og energistyring, vedvarende energiløsninger, AV løsninger, IP netværk og telefoni, fiberinstallationer og energioptimering.

I 2017 tog SIF Gruppen fat omkring en ny produktkategori: velfærdsteknologi til plejesektoren, hvor det er svært at skaffe hænder nok. Løsningen er solgt videre til mere end 300 beboere.

SIF Gruppen har gennem tre generationer i familien vokset sig fra at være en mindre lokal installationsforretning til en stor virksomhed med 270 ansatte.

Aktieselskab

Virksomheden blev drevet som familiefirma i mange år. Anden genration Willi Nielsen overtog ledelsen i 1949, og i 1975 blev virksomheden overdraget til tredje generation Peter Nielsen, som i dag er bestyrelsesformand. I 1973 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, hvor der blev mulighed for at ledende medarbejdere kunne optages som aktionærer, og i forbindelse med et glidende generationsskifte, er aktiemajoriteten nu overgået til nogle af de ledende medarbejdere, men stifterens familie er fortsat med i ejerkredsen.

I dag sidder Lars Mejlby i direktørstolen. For knap 30 år siden startede han i virksomheden som lærling.

I 2002 flyttede SIF Gruppen fra Gentofte Kommune til Transformervej i Gladsaxe Kommune. Efter 10 år på Transformervej blev forholdene for trange, og i 2011 flyttede SIF Gruppen rundt om hjørnet til sin nuværende adresse på Generatorvej 12, 2860 Søborg.