Fælles fodslag for Søborg Hovedgade

Der blev diskuteret ivrigt, da Mikkel Niess fra BIDdanmark (i midten) fremlagde visioner for at få mere gang i Søborg Hovedgade. Øverst fra venstre ses Per Mikkelsen, MENY Søborg, Niels Sørensen, projektchef for By- og Miljøforvaltningen. Yderst til højre erhvervskonsulent Tommy Kronborg og byplanlægger Charlotte Hoffer. Foto: Kaj Bonne.

Nyt initiativ skal være med til at sætte skub i en positiv udvikling for detailhandelen på Søborgs travleste gade

Af Jan Løfberg

Søborg Hovedgade …

Meningerne om gaden som handelsgade er mange, men en ting er der tilsyneladende enighed om, og det er, at der skal ske noget mere – og noget oftere.

Handelsforeningen Søborg og Omegn havde i sidste uge inviteret til møde om handelsgadens fremtid sammen med Gladsaxe Kommune. Et dusin handelsdrivende var mødt frem for at bidrage til en fælles, positiv fremtid for hovedgaden.

Handelsforeningen og kommunen har indgået et samarbejde med BIDdanmark. BID er en forkortelse fra engelsk (Business Improvement Districts) og er en samarbejdsmodel, der skal bidrage til at styrke byliv og handelsliv i bymidterne. På mødet har man nu skabt det, som hedder BID Søborg.

Med på mødet var Mikkel Niess, indehaveren er BIDdanmark. Han har en fortid som varehuschef i Føtex gennem 22 år, og han er nu formand for Cityforeningen i Vejle. I den østjyske by har man haft fortrinlige resultater med at få gang i et ellers henslumrende byområde, som nu er byens mest hypede. Det har kun taget to og et halvt år at få området med mange tomme lejemål til at blomstre, hvor alle nu står i kø for at blive en del af succesen.

To nye initiativer

Ønsket er, at den samme udvikling kan sættes i gang i Søborg. De handelsdrivende diskuterede ivrigt og spurgte interesseret til de erfaringer, som Mikkel Niess har fra Vejle.

Niles Sørensen, stabs- og projektchef i By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune, opfordrede indledningsvist butikker og forretninger til at stå sammen: – Vær med til at styrke hinanden. Nu har vi afsat 25.000 kroner, som kan bruges til konkrete initiativer.

Flere konstruktive forslag blev bragt i spil i torsdags. Der var almindelig enighed blandt de erhvervsdrivende, at der sker for lidt, og at gaden kan friskes op. I hvert fald var alle enige om, at et arrangement – Søborgnatten – er for lidt. Flere arrangementer skal til.

På næste møde om en måned vil BID Søborg konkret søsætte to initiativer, som skal sættes gang i hovedgaden. Til gavn og glæde for alle, som færdes i Søborg.