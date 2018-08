Mandag den 30. juli klokken 01:01 modtog politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Hillerødmotorvejen i Bagsværd.

Ifølge et vidne havde en ukendt flugtbilist påkørt en bils venstre side i lyskrydset mellem Ring 4 og afkørslen fra Hillerødmotorvejen. Dette skete efter bilen kørte over for rødt.

En 25-årig kvinde i den ramte bil slap uden skader. Københavns Vestegns Politi undersøger sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet.

Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.