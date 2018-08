Falch var flyvende

Den tidligere Søborgborger Michael Falch gik på scenen med sit orkester – Det Band – klokken 20 ved Gladsaxedagen i lørdags.

Af Niels Rasmussen

Så stoppede regnen. Der blev leveret et brag af en koncert med tæt kontakt til publikum med lokale anekdoter. Blandt andet noget med et kys leveret af Jan Gintberg. En fin afslutning på en dag med stort fremmøde til de aktiviteter, der gik i gang ved 13-tiden. Læs også artiklen En stor dag for alle i Gladsaxe.