Ferien stod på kvantemekanik og Universets gåder

Talenterne under deres præsentation af ”mørkt stof”. På det store lærred ses Albert Einstein. Foto: Privat.

400 topmotiverede gymnasieelever deltog på sommercamp med mange interessante emner

Af /

I første uge af august samledes nogle af landets dygtigste gymnasieelever til Akademiet for Talentfulde Unge Østs sommercamp. En uge, hvor knap 400 topmotiverede og engagerede talenter får mulighed for at dykke ned i komplekse emner som bl.a. kvantemekanik med VM-sølvvinder i Science, Benjamin Muntz, universets mørke stof med lektor Niels H. Hansen fra Niels Bohr Institutet samt storpolitiske og religiøse konflikter i Mellemøsten med mellemøstekspert Fannie Fagerskou.

– Akademiet for Talentfulde Unge Øst udvikler og udfordrer hver dag talentfulde gymnasie- og skoleelever. Vores årlige sommercamp er et helt unikt tilbud til de særligt dygtige, nysgerrige og flittige unge, som vi tilbyder forelæsninger på universitetsniveau samt workshops med forskere indenfor et bredt fagligt felt. Muligheder de ellers ikke kommer i nærheden af, og som får dem til at udvikle sig i et fællesskab med andre talentfulde unge, som de kan spejle sig i og som har samme interesse for at lære mest muligt, fortæller sekretariatschef på ATU Øst Ellen Smidt-Nielsen.

En foranderlig verden

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har sammensat et stærkt program, hvor deltagerne i dialog med virksomheder og eksperter sætter fokus på konkrete problemstillinger i en foranderlig verden – det drejer sig bl.a. om centrale konflikter i Mellemøsten, undersøgelse af universets mysterier som mørkt stof og sorte huller, kvantemekanik, digitale og innovative opfindelser samt redskaber til at arbejde effektiv og målrettet med projektledelse. Ugen afsluttes med præsentation af hver gruppes opdagelser og ideer.

– Dansk erhvervsliv efterspørger dygtige og innovative unge, og de talentfulde unge udgør et kæmpe potentiale for dansk forskning og landets virksomheder. Vi er derfor nødt til at stille de rette miljøer til rådighed og sikre gode rammer for, at talenterne kan udvikle sig. Ligesom vi skal sørge for de svageste, er det vigtigt, at vi dyrker vores talenter, så de kan udnytte deres potentiale til gavn for os alle, fortæller Ellen Smidt-Nielsen.