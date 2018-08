Flere vil have både svendebrev og studenterhue

EUX-uddannelsen vinder langsomt frem

Det går fremad for den kombinerede uddannelse, EUX, som kombinerer den praktiske erhvervsuddannelse med gymnasiale fag. 27 procent flere på EUX-linjen end året før er kommet i lære som tømrer eller murer i en virksomhed.

I april 2018 fik 549 EUX’ere en læreplads inden for byggeriet. Det er 116 flere end samme måned sidste år. Det viser den nyeste opgørelse fra Undervisningsministeriet.

– Der bliver flere og flere EUX-lærlinge. Jeg glæder mig over, at flere unge mennesker vil prøve kræfter med EUX’en. Det er en svær uddannelse, hvor man virkelig bliver klædt på til fremtiden og ender med både svendebrev og studenterhue, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

– Tallene viser, at det går den rigtige vej med praktikpladserne for EUX-lærlingene. Uddannelsen er jo sammensat sådan, at lærlingene er kortere tid i virksomheden og længere tid på skolen sammenlignet med den traditionelle erhvervsuddannelse. Det kan godt være en udfordring for virksomhederne. På den baggrund er stigningen rigtig flot.

Flest tømrere

Inden for byggeriet er det muligt at tage en EUX-uddannelse som tømrer, murer, anlægs- og bygningsstruktør. 497 af de nye EUX’ere skal være tømrere, og 36 skal være murere.

En EUX-elev har fag som dansk, engelsk og matematik på gymnasieniveau. EUX giver adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som en gymnasial uddannelse.

– Nu er det ikke et enten/eller, når de unge skal vælge uddannelse. Det gode ved EUX-uddannelsen er, at den rummer flere veje. Den unge kan efter svendebrevet fortsætte som håndværker eller læse videre med de praktiske færdigheder i baglommen, siger Louise Pihl.