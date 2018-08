Fodboldens sociale ansvar

Ole Mikkelsen fra DBU Sjælland vedkender sig fodboldunionens sociale ansvar: - Derfor er Get2 Fodboldskolen en god idé, fodi vi får fat i nogle unge, som ikke plejer at spille fodbold. Foto: Kaj Bonne.

DBUs Get2 Fodboldskoler afvikles i udsatte boligområder

Af Jan Løfberg

Der findes familier i dagens Danmark, hvor hver en 50-øre skal vendes. Så bare det at spare sammen til et fodboldkontingent eller et ophold på en fodboldcamp er en næsten uoverkommelig opgave. Siden 2011 har DBU i udsatte boligområder afviklet Fodboldskoler med et indskud på 200 kr. – ca. kun en fjerde- eller femtedel af det normale. I Værebro Boldklub af 1968 var man i sidste uge for syvende gang med i det landsdækkende initiativ.

– Det positive er, at kvarterets børn kan dyrke idrætten i deres nærområde, siger VB1968s formand Jørgen Franck.

For den frivillige ungdomsleder inden for DBU Sjælland, Ole Mikkelsen, er det også en stor glæde, at se den energi, som de unge fodboldspillere lægger for dagen: – Det, der har imponeret mig mest under Get2 Fodboldskolen, som jeg har set i Høje Taastrup, Hundige og her i Værebro, er det store antal deltagere, som ikke i forvejen er medlem af en fodboldklub. Som organisation har vi DBU også et socialt ansvar.



Der var meget varmt i sidste uge, så på det ene hold fik spillerne lov til at smide trøjen. Foto: Kaj Bonne.