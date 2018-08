For lidt mad til en lang dag

-

Af Signe Larsen

Det kan undre, at der ikke fokuseres mere på at give børnene sunde og mættende mellemmåltider i institutionerne – det handler især om eftermiddagsmåltidet, det som i SFO kaldes “Cafe” og i Børnehaver kaldes “frugt”.

I SFO er der nu kommet en melding til forældrene om at børnene skal have ekstra mad med til om eftermiddagen.

Dvs at børnene altså ikke kan nøjes med den “cafe” der tilbydes i SFO. I børnehaven er det selvfølgelig ikke muligt, at administrere at børnene selv medbringer mad til eftermiddagsmåltidet, og der får børnene en halv skive rugbrød, hvis de er sultne efter “frugt” (der gives kl. 14).

Frugt kan være en halv bolle og et kvart æble, det skal vores børn holde energi en oppe på indtil forældrene selv kan give dem mad. Det er samme mængde til både vuggestuebørn og børnehavebørn.

For os der henter vores børn efter kl 16, kan det altså være virkelig lang tid at holde energi på et kvart æble!

Det nytter ikke at sige, at det er den enkelte institution, der selv skal administrere madbudgettet, når det er lagt så stramt fra kommunen at der ikke er noget råderum. Mit indtryk er, at institutionerne gør alt hvad de kan inden for budgettet, men der er jo grænser for hvor mange stykker bart rugbrød børnene kan holde til.

Hvor mange af os vóksne kan holde til en arbejdsdag uden at få den nødvendige energi, og hvor mange af vores politikere vil nøjes med en halv skive rugbrød uden smør eller pålæg når eftermiddagssulten melder sig?

