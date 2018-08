Fotoudstilling om Høje GladsaxeLiv

Der var gang i grillkullene på Kirketorvet. Foto: Kaj Bonne.

De mange begivenheder, der denne sommer er foregået på Kirketorvet, fremvises på Gladsaxe Hovedbibliotek

I maj og juni 2018 gennemførte Høje Gladsaxe Bibliotek, Vores HG og 29 foreninger i Høje Gladsaxe-området et omfattende projekt med mange aktiviteter for beboere og skolebørn på Kirketorvet bag ved Høje Gladsaxe Centret.

Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxe var inviteret til at fotografere de mange begivenheder. Klubben udstiller fotos fra de forskellige aktiviteter på Gladsaxe Hovedbibliotek fra den 13.-31. august.

Udstillingen er i forhallen på 1. sal.

Der er fernisering torsdag den 16. august 2018 kl. 15-19 for alle interesserede. Der serveres snacks og drinks.

Projektets baggrund

I 2017 besluttede GladsaxeLiv, en kommunal instans, der eksperimenterer med uderum i Gladsaxe, at give Gladsaxe Bibliotekerne 100.000 kr. til at eksperimentere med uderum på Kirketorvet i Høje Gladsaxe.

Sammen med Gladsaxe Musik og Billedskole besluttede, at vi ville lave et projekt med børn og unge og samtidskunst som omdrejningspunkt.

Søgte Statens Kunstfond om midler til lønninger og gik i gang med at søge om aflukning af Kirketorvet.

Vores HG kom med på vognen, og da Kirketorvet er stort, besluttede man nu, at projektet skulle have alle borgere i Høje Gladsaxe som målgruppe. Samtidig med at Vores HG søgte Friluftsrådet om midler til bl.a. krydderurtebede, blev alle dem der har til huse omkring Kirketorvet inviteret med i projektet.

Man endte med at være 29 aktører, der bød ind med alt muligt forskelligt i perioden 12. maj til 8. juni 2018. I perioden var der bl.a. en Åbent Hus-dag, og man sluttede af med en fernisering.

Billederne her er Hjemmevideo- og Fotoklubben i Gladsaxes fotos af nogle af alle de aktiviteter, der blev holdt på Kirketorvet.