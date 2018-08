Fra boldens store verden

”Skyd den røde” - på linjen bliver der fyret løs. Foto: Kaj Bonne.

Deltagerne i sommer-ferieaktiviteterne på AB spillede en masse traditionelle boldspil, men så opfandt de også selv nogle nye

Af Jan Løfberg

På AB har man tradition for at lægge lokaler, hal og græsareal til Gladsaxe Kommunes sommerferieaktiviteter. I år blev 70 boldglade børn introduceret for fodbold, håndbold og cricket af syv instruktører fra Akademisk Boldklub.

– Vi har samlet en række instruktører fra de forskellige sportsgrene. Flere af instruktørerne har været med tidligere, så det giver et godt flow i afviklingen af ugen, fortæller Maja Frøhlke Sørensen fra AB.

Allerede i februar begyndte Maja forberedelserne til denne uges sommercamp på AB, men heldigvis har hun været med i mange år og kan derfor trække på sine erfaringer.

Efter at have prøvet at spille cricket, fodbold og håndbold forsøgte børnene selv at udvikle boldspil i torsdags: – Varmen har gjort, at vi er trukket ind i AB hallen, men opfindsomheden fejler nu ikke noget, fortæller Maja Frøhlke Sørensen.

Børnene udviklede for eksempel ”boldbat” med en stor bold, balancekunst og mål i begge ender. De spillede badminton med balloner; basketball, hvor man kun kunne score point med hovedstød, og så en slags høvdingbold, som de kaldte for ”Skyd den røde”, hvor et hold indenfor ét minut skulle ramme en modspiller (dog ikke i hovedet), der hoppede rundt på en stor rød gummibold, så mange gange som muligt.

På sidstedagen sluttede børnene mere traditionelt med turneringer, stafet og rundbold.



Basketball med hovedstød. Foto: Kaj Bonne.



Ballonbadminton. Indimellem kunne ballonerne ikke holde til de hårde smash – og det kunne høres! Foto: Kaj Bonne.



”Boldbat”. Den store bold skulle balanceres over nogle bænke, inden der kunne scores point. Foto: Kaj Bonne.



– Hov, der blev vist overtrådt! Foto: Kaj Bonne.

Se flere foto på https://kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet