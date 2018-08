GIF Gymnastik med i ”Hold hjernen frisk”

Gymnastik kan være med til at holde hjernen frisk. GIF Gymnastik er med i et forskningsprojekt, der starter i denne måned. Foto: Kaj Bonne.

Deltagere på mellem 55 og 75 år kan deltage på et naturtræningshold, der er en del af et forskningsprojekt

Af jll

I denne måned starter GIF Gymnastik et naturtræningshold op for seniorer. Deltagerne skal igennem to simple tests ved opstart og igen ved afslutning af forløbet efter 12 uger. Resultaterne skal levere empiri til projektet ”Hold hjernen frisk”, som er et forskningsprojekt støttet af Nordea-fonden og et samarbejde mellem DGI, Slots- og Kulturstyrelsen og forskningscenteret Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

Forskningen viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer i at holde hjernen frisk i så mange år som muligt.

– Det er rigtig spændende at være en del af et forskningsprojekt, der gør os alle klogere på, hvordan vi holder os friske i senior-alderen”. Sammen med deltagerne glæder jeg mig til at komme i gang med naturtræningsforløbet og sammen levere erfaringer og resultater til forskerne, siger Tamara Flege-Andersen, en af de tre naturtrænings-uddannede undervisere på holdet.

På Naturtræningsholdet i GIF Gymnastik omsættes den forskningsbaserede viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for deltagere mellem 55 og 75 år (alder er vejledende).

Alle seniorer kan være med uanset træningserfaring. GIF Gymnastik søger lige nu flere deltagere til naturtræningsholdet, der starter op d. 14. august kl. 10.

– Den første gang tager seancen to timer fra 10-12, da alle deltagerne skal igennem den indledende test, men derefter tager det en time hver tirsdag de efterfølgende 11 uger. Vi synes, det er et spændende projekt, og det var i kraft af vores store netværk, at vi får tilbudt muligheden for at deltage, fortæller projektmedarbejder Ida Bang Lykke fra GIF Gymnastik.