Gladsaxe prioriterer sund mad til børnene

Af Margit Gleerup

I Gladsaxe Kommune er der generel stor politisk bevågenhed på børn og unges sundhed. Og vi stolte af, at vi ,modsat de fleste andre kommuner, tilbyder en sund madordning til alle børn i vores børnehuse som en del af forældrebetalingen. Ordningen består af et mellemmåltid om formiddagen, frokost og et mellemmåltid og eftermiddagen. I de fleste andre kommuner er maden et tilvalg, som man betaler ekstra for, og flere kommuner har helt valgt madordninger fra. Vores krav til maden i Gladsaxes børnehuse er, at den er veltillavet, delvis økologisk og lavet af sæsonens råvarer, og selvfølgelig skal børnene blive mætte. De børn, der hentes sent, får typisk tilbudt et lille mellemmåltid sent på dagen.

Når børnene starter i skole, overtager forældrene ansvaret for børnenes mad. Men der er kantineordninger på alle Gladsaxes skoler, hvor børnene kan købe et sundt frokostmåltid, lavet efter Fødevarestyrelsens anbefalinger. Forældre kan også vælge at give deres barn madpakke og frugt med til hele dagen. I SFO’en er der ikke madordning. Men børnene får hver dag et lille mellemmåltid at samles om, oftest brød og frugt, og ind imellem laves der fx bålmad eller suppe. De børn, der hentes sent, før typisk tilbudt overskuddet fra mellemmåltidet. Hvis børnene har brug for mere, er det forældrenes ansvar at sørge for dette. Så når SFO’en har meddelt forældrene, at de skal have ekstra mad med, skal det opfattes som en service som sikrer, at deres børn får den mad de har brug for, også i SFO’en.

Margit Gleerup, chef for

dagtilbud og sundhed