Gladsaxe starter nyt akutteam

Borgerne bliver behandlet derhjemme

Af /

Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner har sammen startet et fælles akutteam, der skal rykke ud og behandle akut syge borgere i eget hjem. Kommunerne har afprøvet et fælles team af akutsygeplejersker, der behandler borgerne.

Forsøget med sygeplejerskerne har været en succes og blev derfor officielt indviet den 13. august under navnet AkutTeam.

Med akutteamet får hjemmesygeplejen i de tre kommuner et tættere samarbejde med de praktiserende læger, 1813 og hospitalerne om borgerens akutte sygdomme.

– Den afgørende forskel i det nye akutteam er, at de praktiserende læger, regionen med akuttelefonen 1813 og kommunerne arbejder tættere sammen. Sygeplejerskerne i akutteamet har direkte kontakt til lægerne hos 1813, og på den måde kan de foretage behandlingen selv ude hos borgeren. Det er mere hensigtsmæssigt for borgeren, og samtidig sparer det kommuner og sundhedssystem for penge, som der er god brug for på andre sundhedsopgaver, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Behandling i eget hjem

Det nye team ligger centralt mellem de tre kommuner på seniorcenter Møllegården i Gladsaxe. Herfra rykker akutsygeplejerskerne ud til borgerne i deres hjem og giver en tryg og faglig behandling.

På den måde undgår borgerne unødvendige sygehusindlæggelser.

– Vi ønsker en mere koordineret sygepleje for borgeren, så vi for eksempel undgår indlæggelser, som ikke er nødvendige, for ingen ønsker at bruge tiden i en travl akutmodtagelse, hvis behandlingen kan foregå i eget hjem. Og det får vi kun, hvis vi bliver bedre til at arbejde på tværs af sektorer. Vi skal som kommuner, region og praktiserende læger sammen arbejde for et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor du som borger oplever et trygt behandlingsforløb. Det er de tre kommuners samarbejde her en rigtig god start på, slutter regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.