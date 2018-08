Hedeslag hos Enhedslisten?

-

Af Martin Skou Heidemann

Kombinationen af en varm sommer og de kommende budgetforhandlinger har muligvis fået det til at slå klik for Enhedslisten i Gladsaxe. I hvert fald er det svært at se en linje i udmeldingerne.

Først skrev Enhedslistens Signe Rosa et læserbrev, hvor hun var kritisk overfor mit indlæg i Gladsaxe Bladet om, at der er råd til både mere velfærd og skattelettelser i vores kommune. Overskriften lød ”Hvor skal pengene komme fra, Venstre?”

Et lidt mærkeligt spørgsmål eftersom jeg tydeligt havde angivet det: Sidste års overskud på 208 millioner, samt de efterfølgende millionindtægter fra hjemfaldspligten. Trods alt kunne jeg glæde mig over den økonomiske ansvarlighed hos Enhedslisten.

Derefter kom der i sidste uge et nyt læserbrev; denne gang fra Enhedslistens Trine Henriksen. Hun har en række dyre ønsker med bla lokale værktøjsbiblioteker, stop for effektiviseringer og etablering af socialøkonomiske virksomheder. Nu var den økonomiske ansvarlighed pludselig forsvundet igen. Gladsaxe har i mange år ladet både driftsbudgetter og anlægsbevillinger vokse så meget, som de skiftende regeringer tillader. Men trods velvoksne budgetter, er der gennemført besparelser på de ældre. Dem vil jeg hellere rulle tilbage før nye luftige initiativer sættes i gang.

Men når vi spenderer så meget, som vi overhovedet må og kassebeholdningen alligevel stiger eksplosivt, så er der kun en løsning: nedsættelse af skatten.

