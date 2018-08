Under kulturfestivalen Golden Days kastes lys på havens æstetik under overskriften ”Poesi og skvalderkål”. Foto: Privat.

Under kulturfestivalen Golden Days den 8.- 23. september kan man opleve flere end 30 forskellige arrangementer i Gladsaxe og omegn

Af Michelle Madsen

Historiens B-sider er det, vi ikke ser ved første øjekast. Fraklippene, eksperimenterne og de blinde vinkler. I samarbejde med nabokommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal har Gladsaxe været i historiens pulterkammer og fundet fortællinger, der trænger til at blive fortalt.

I forbindelse med samarbejdet mellem de fire kommuner er der udgivet et festivalprogram med en bred vifte af spændende arrangementer for børn og voksne.

I Gladsaxe kan man f.eks. 15. september komme helt tæt på graffitiens historie, når unge kulturskabere inviterer på en rejse ind i graffitiens univers gennem værker, fortællinger, foredrag, musik og live-art på spillestedet Richter.

Fælles for de fire kommuner er, at de kaster lys på havens æstetik under overskriften ”Poesi og skvalderkål”. I tre forskellige haver vil litteraturformidler Christine Fur Fischer gennem litteraturen hylde havens B-sider og vise litteraturens blik på havens æstetik. Derudover vendes økologi, kolonihavetraditionen, uønskede vækster og skadedyr som en del af fortællingen.

Popmusik

Dansktop har alle dage været udskældt. Mange mener, at det er det værste af det værste, men er det virkelig så slemt? Vi undersøger Dansktop som fænomen og diskuterer, om man kan tale om en popmusikkens b-side, når populærmusikforsker Henrik Smith-Sivertsen besøger hovedbiblioteket 12. september. Endelig kan du dyste i din viden om dansktop, når Bibliografen åbner dørene for en forrygende aften med dansktop bingo 18. september.

Hent programmerne

Det trykte festivalprogram for alle fire kommuner kan hentes på dit lokale Gladsaxe Bibliotek eller elektronisk på goldendaysfestival.dk/4K, hvor der også er links til billetter og flere oplysninger om festivalen.

Du kan desuden hente USKIK-folderen ”Unges spor i tiden”, som fremhæver 12 unikke events lavet af unge i samarbejde med kunstnere, kulturformidlere og fagprofessionelle som en del af festivalen.

Og husk også at få Gladsaxe Bibliotekernes nye månedlige arrangementsprogram med, så du kan få overblik over alle bibliotekets spændende arrangementer i løbet af september. Så bliver du ikke bare klogere på historiens b-sider i Gladsaxe; du bliver også inviteret til morgensang, forfattermøde med Sara Omar og Malene Sølvsten. For de mindste er der beat & brøl i dinosaurland – ovenikøbet med aftensmad.

Kom og hent programmerne og følg med på vores hjemmeside på gladsaxe.dk/bibliotek