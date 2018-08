Hør om Dansktoppen

Foredrag på Hovedbiblioteket plus dansktopbingo i Bibliografen

I 1968 præsenterede DR-Radio hitlisten ”Dansktoppen”. Programmet blev hurtigt en kæmpe lyttersucces og gjorde nye og ukendte navne som Bjørn & Okay og Birthe Kjær til folkeeje.

Men mange skumlede og mente, at det var det værste af det værste. Men var det virkelig så slemt? Og hvad er dansktopmusik egentlig?

Til et spændende foredrag på Gladsaxe Hovedbibliotek fortæller populærmusikforsker Henrik Smith-Sivertsen om Dansktoppens fascinerende og overraskende historie.

Han har siden 2004 gravet i den danske rock- og popmusiks historie, og i den spiller Dansktoppen en helt central rolle.

Foredraget finder sted onsdag 12. september, og det er tilladt at have en festlig hat på.

Hvis du er lidt mere konkurrenceorienteret i din interesse for sange af den slags, man ikke kan lade være med at synge med på, så kan du komme til Dansktop-bingo i Bibliografen tirsdag 18. september klokken 19.00.

I Dansktop-bingo er tallene byttet ud med sangtitler fra dansk popmusik.

Bibliotekernes disc jockey spiller singleplader fra egen, skamløse samling, og så gælder det om at følge med og krydse fingre. Der vil være passende bingopræmier og mulighed for at købe forfriskninger i Bibliografens café. Den knaldrøde gummibåd må man selv tage med.

Billetter til arrangementerne kan købes på gladsaxe.dk/bibliotek.

