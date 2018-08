Hovedgade skal ikke være en ”racerbane”

-

Af Ole Skrald (A)

Ellen Bennich skrev i sidste uge om sine oplevelser med lidt for fartglade bilister på Bagsværd Hovedgade. Det er dejligt at have opmærksomme borgere, der holder øje med vores veje og trafiksikkerheden. Og vi kan selvfølgelig ikke have, at folk blæser på hastigheden i Gladsaxe.

Derfor har jeg bedt By- og Miljøforvaltningen hurtigst muligt at fortage en hastighedsmåling på vejen. Når vi kender resultaterne, kan forvaltningen finde den bedst mulige løsning til Bagsværd Hovedgade.

Det er i øvrigt Vestegnens Politi, som kan udføre hastighedskontrol på vores veje. – og dermed også udskrive bøder. Jeg anbefaler derfor, at du tager kontakt til politiet og beder dem fortage en hastighedskontrol på Bagsværd Hovedgade.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at skrive til By- og Miljøforvaltningen på: Veje@Gladsaxe.dk.

Ole Skrald (A)

Formand Trafik- og Teknikudvalget