Hun brugte ferien på camp

Tanveer Kaur sad på skolebænken i sommerferien. Foto: Privat.

17-årige Tanveer Kaur fra Høje Gladsaxe var på skolebænken for at lære om medicin

Efter sommerferien starter Tanveer Kaur i 3.g på Gladsaxe Gymnasium, hvor hun går på bioteklinjen. Det vil sige, at hun har ekstra mange timer i matematik, biotek og fysik. Hun har selvfølgelig endnu ikke besluttet sig for, hvad hun vil læse, når hun er blevet student næste sommer. Men hun har en idé om det og er inde i nogle overvejelser om måske at læse medicin eller medicinsk teknologi.

Så i stedet for at bruge hele sommeren på at slappe af, så deltog den 17-årige Tanveer fra Høje Gladsaxe sammen med 43 andre gymnasieelever fra hele landet på Medicin og Medicinsk Teknologi Camp på H.C. Ørsted Instituttet i Universitetsparken på Østerbro.

Campen er blot en af otte ScienceCamps som Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har afholdt denne sommer.

Campen bestod af teoretisk og praktisk undervisning blandet med sociale aktiviteter. Undervisningen er lavet og af frivillige universitetsstuderende, der ligesom deltagerne har taget en uge ud af deres sommerferie for at give andre unge et unikt indblik i den medicinske verden.

– Jeg havde også lyst til at bruge sommeren til noget. Campen er meget faglig, og i begyndelsen var der mange begreber og ord, som jeg ikke kendte. Så jeg skulle holde tungen lige i munden, siger Tanveer.

– Det har været et spændende forløb. Samtidig har jeg knyttet nye venskaber til mange af de andre deltagere, og vi har allerede aftalt, at vi skal mødes, fortæller Tanveer Kaur, der blev opmærksom på campen, da der blev delt oplysningsmateriale ud om Ungdommens Naturvidenskablige Forening på Gladsaxe Gymnasium.

