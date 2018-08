Hvor er helhedsperspektivet henne?

-

Af Thomas Madsen

Henrik Sørensen, folketingskandidat, skrev i Gladsaxe Bladet den 17. juli 2018 et debatindlæg ”Ingen kvaler – skatteborgerne betaler”.

Indlægget beviser endnu engang, at der er politikere i dette land, som har glemt og kikke på helhedsperspektivet i handlingerne.

Det kan godt være kommunen har investeret i nogle dukker, som endnu ikke er brugt. Hvis dukkerne kan lære forældre om at være forældre, før de bliver forældre, så kan det jo være, at kommunen i længden spare penge på, at forældrene ikke skal under opsyn med mere efter fødslen. Tænk på, hvad det kan koste.

Ja, det kan da godt være, at det ikke er brugt endnu, men tænk på hvor utilfredse alle var med Metroen, da den lige startede op. Først efter et lille år kørte Metroen, og i dag er Metroen en kæmpe succes.

Hvorfor kan danske politikere ikke se helhedsbilledet i en investering, og hvorfor må en kommune ikke prøve at investere i noget, der måske kan være til gavn for borgerne.

Flere opfindelser er opstået ved fejl, hvor opfinderen har forsøgt at gøre noget andet, men det er slået fejl flere gange, men hver gang har opfinderen lært af processen.

Det offentlige må ikke lave disse forsøg, de må ikke fejl, så bliver det brugt imod dem. Kun de, der har modet til fejl, har også modet til at skabe en bedre velfærd. Tænk lidt på det.

Thomas Madsen

2870 Dyssegård