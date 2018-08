Hvor skal pengene komme fra, Venstre?

-

Af Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten

I Martin Skou Heidemanns læserbrev i juli skriver han, at Venstre ønsker skattelettelser. Ingen overraskelser der.

Men efter at have opridset grundene til at ønske skattelettelserne, udvider han med at fortælle, hvor man i Gladsaxe kunne investere mere. Her nævnes bl.a. idrætsfaciliteter og vedligeholdelse af skoler.

Og det lyder jo godt, det med både at kunne få skattelettelser, investere i velfærd og bevare en sund økonomi i kommunen. Han glemmer bare at nævne, at de fleste penge i kommunekassen allerede er budgetlagt til en række projekter, og at det jo ér vedtaget i byrådet, at der skal findes yderligere 70 mio. kr. til skolerne. Et flertal tegner sig også for at bruge næsten samme beløb på skøjtehallen.

I Enhedslisten vil vi gerne samarbejde med Venstre om at bruge endnu flere midler på vores velfærdsinstitutioner. Men det kan vi ikke samtidig med, at vi bruger pengene på skattelettelser. Vi vil hellere investere endnu mere i folkeskolerne, hvor flere trænger til et løft af både lærings- og fritidsmiljø, vi vil have bedre normeringer i vores institutioner, og vi vil skabe gode, alsidige idrætsfaciliteter i hele kommunen.

Det mener vi kommer alle kommunens borgere til gavn.

