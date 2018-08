Japanere roede i Bagsværd

Morten Espersen sammen med de japanske OL-roere. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd Roklub var i en uge vært for seks japanske OL-roere

Af Jan Løfberg

Sommer-OL afvikles i Tokyo i 2020, og den japanske værtsnation er allerede langt inde i den sidste sportslige forberedelsesfase. Værtsnationen stiller traditionelt op i alle eller næsten alle discipliner. Nu er Japan for eksempel ikke kendt for at være en stor nation inden for roning, men naturligvis har Japan roere.

Seks japanske roere – to kvinder og fire mænd – fra byen Akita var som et led i kultursamarbejdet mellem Danmark og Japan på en uges ophold i Danmark. Blandt andet med træning og besøg i Bagsværd Roklub.

– En af deres ledere, der er med her i Danmark, deltog ved OL i Tokyo 1964, hvor han med på deres otter, fortæller Morten Espersen fra Bagsværd Roklub.

Under besøget serverede danskerne ”svenske kødboller med karry og ris”: – Og det var de helt vilde med, siger Morten Espersen.

I weekenden deltog japanerne i regattaen i Holstebro, hvor de fulgtes med deres værter fra Bagsværd til det jyske.