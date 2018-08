VB 1968s formand Jørgen Franck omgivet af nogle af de mange unge spillere, som deltog i Get2 Fodboldskolen i den forløbne uge. Foto: Kaj Bonne.

Fire klubber fejrede 50 års jubilæum i Værebro i weekenden, heriblandt boldklubben

Af Jan Løfberg

Værebro Bibliotek har allerede fejret 50 års jubilæum, og i mandags var det Skovbrynet Skole, der nåede det runde tal, da skoleåret begyndte.

Borgmester Trine Græse (A) kunne i sin jubilæumstale til skolens personale samt såvel de helt som de lidt mere erfarne skoleelever tale om, at Skovbrynet Skole er blevet en international profilskole, hvor eleverne lærer om deres egen kultur og andres kulturer ved at samarbejde med elever i andre lande: – I får ekstraundervisning i engelsk, og når i udskolingen kan I vælge linjen Go Global, hvor I bliver undervist på engelsk i fagene engelsk, matematik, biologi og geografi. Det kan I bruge, hvis I på et tidspunkt vil tage en international uddannelse.

Weekenden bød også på andre 50 års jubilæer i Værebro. I Værebro Park arrangeredes ”Klubbernes Dag” i anledning af blandt andre jubilæerne for Værebro Boldklub af 1968, Billardklubben Værebro, Fiskeklubben Værebro og Værebro Dartklub.

Om lørdagen var der et mægtigt arrangement, hvor områdets mange klubber viste prøver på det rige klubliv, de alle har. For børnene var der mange forskellige hoppeborge, der var madboder, forlystelser og konkurrencer.

Fakta

VB 1968

Den 15. oktober 1968 startede Værebro Boldklub officielt med Tom Fogelberg som formand og Torkild Svendsen som kasserer. Kjeld annoncerede tilblivelsen af den nye boldklub i Værebro Park Posten. Man startede blødt ud med træning hver søndag fra kl. 10 til 11.30 oppe på friarealet for drenge i alderen 7 til 17 år.

Værebro Boldklub var fra start et modstykke til storklubben AB, der lå på den anden side af Ringvej 4. VB 1968 har i dag 195 aktive medlemmer.

VB 1968 spiller i øjeblikket i serie 1, hvor nogle af modstanderholdene er Gladsaxe Hero og ABs 2. hold. Sæsonen indledes fredag aften kl. 18, hvor Hundested kommer på besøg.