Kolonien er et fristed

Formanden for Voldly, David Therkildsen (tv.), får overrakt et synligt bevis på Gladsaxe Kommunes gave på 2.000 kroner af Miljøudvalgets formand Tom Vang Knudsen. Foto: Kaj Bonne.

Haveforeningen Voldly fejrede 90 års fødselsdag

Af Jan Løfberg

Haveforeningen Voldly er en meget, meget traditionel haveforening. Her værner man om de gamle værdier. Men nu hvor foreningen fejrede sin 90 års fødselsdag skal der nyt til. Derfor skal der kloakeres det kommende år.

I fredags blev foreningen blandt andet hyldet af Gladsaxe Kommune. Miljøudvalgets formand Tom Vang Knudsen høstede stort bifald, da han fortalte, at foreningen kan regne med, at man også de næste 20 år kan forblive på adressen Gladsaxe Møllevej. Og da han fortalte, at kommunen havde indsat 2.000 kroner på haveforeningens konto var der også vild jubel.

Voldly er et fristed. En charmerende tidslomme, der ligger lige op til trafikpladsen og ringvejen. Her har foreningen ligget de sidste 70 år. De første 20 år lå foreningen i Husum, inden man fik husly i Gladsaxe.