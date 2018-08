Kommunen skal være varsom med udbygning af mobilmaster

-

Af Benedikte D. Jensen

Jeg er elektrohypersensitiv, og derfor er jeg bekymret for fremtiden. Der skal ske en udbygning af mobilnettet, og masterne kommer til at blive placeret endnu tættere på borgerne. Masterne udskiftes fra 4G til 5G. Jeg er ikke den eneste elektrohypersensitive personen i kommunen, og jeg henviser til den svenske forsker Olle Johansson, som frygter, at strålingen fra mobilmaster truer folkesundheden.

Jeg opfordrer Gladsaxe Kommunen til at indhente oplysninger om skadevirkningerne ved mobilstråling. Kommunen bør også overveje, om der skal gives nye tilladelser til opsætning af mobilmaster.

I 1989 flyttede jeg til Gladsaxe Kommune med min datter. Jeg har generelt været tilfreds med at bo i kommunen, men jeg var ikke tilfreds med, at kommunen gav tilladelse til opsætning af en mobilmast uden for min lejlighed. Det bevirkede, at jeg blev uarbejdsdygtig, min datter kom i pleje, og jeg måtte skifte bopæl, fordi jeg på grund af mobilstrålingen blev elektrohypersensitiv (el-allergiker).

Jeg fik en depression og blev behandlet, og efter et 16 år langt sygdomsforløb, lever jeg nu et næsten normalt liv. Systemet har hjulpet mig, men også EHS-foreningen og mange privatpersoner har assisteret mig. Det er jeg taknemmelig for.

Jeg håber bare, at kommunen tænker sig om en ekstra gang.

2860 Søborg