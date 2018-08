Kreativ boldleg

-

Af Jan Løfberg

70 børn deltog i sommerferieaktiviteterne på AB. Omdrejningspunktet var boldspil – især de klassiske discipliner fodbold, håndbold og cricket. Den ene dag fik børnene dog selv lov til at udvikle deres egne boldspil. Fantasien var imponerende. På billedet kan du se børnene fra 0. til 4. klasse spille ”boldbat”, hvor de først skulle balancere med en stor bold uden at falde ned på gulvet, og først derefter måtte de forsøge at score mål ved at slå til den store bold med battet.

Læs også artiklen http://www.gladsaxebladet.dk/2018/08/fra-boldens-store-verden/