Kvinde modtog en andens førtidspension

Udvalgsformand beklager og har bedt forvaltningen om en gennemgang af sagen

I sidste uge beskrev Heidi Irmgarn på Facebook, hvordan hun modtog brev om, at hun havde fået tilkendt førtidspension, uden at have søgt. Årsagen var, at en medarbejder på Jobcentret ved en fejl var kommet til at sætte et Heidis CPR-nummer på en anden kvindes sag, da den blev sendt videre til Udbetaling Danmark.

Heidi Irmgarn, som selv har en sag i Jobcentret, ringede omgående til Gladsaxe Kommune for at få rettet fejlen og for at sikre sig, at hendes cpr-nummer ikke blev misbrugt af andre. Men efter at være blevet sendt rundt mellem flere medarbejdere, som ikke kunne hjælpe hende, opgav hun og skrev et opslag på en lokal Facebookgruppe.

En medarbejder på kommunen så opslaget og herefter gik det stærkt. Heidi blev ringet om fra jobcentret, fik rettet fejlen og hun kunne ånde lettet op, da den ansvarlige chef berolige hende med, at ingen andre end Jobcentret og Udbetaling Danmark havde haft adgang til hendes CPR-nummer.

Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Michael Dorph Jensen (Ø) er ærgerlig over sagen og har bedt forvaltningen om en nærmere orientering om forløbet på det næste møde i udvalget i august:

– Det er en rigtig møg-sag og jeg er rigtig ked af, at Heidi skulle udsættes for al den usikkerhed. Og det er selvfølgelig ikke rimeligt, at hun ikke med det samme kan komme igennem til kommunen og få sin sag løst, siger Michael Dorph Jensen.

En menneskelig fejl

Efter hændelsen vil Gladsaxe Kommune kigge på procedurerne for undgå lignende fejl fremover.

– Vores medarbejdere har hænderne i den type sager flere hundredetusinde gange hvert år, og her er der så sket en menneskelig fejl. Det er vi rigtig kede af. Vi har også allerede planlagt en indsats for at vejlede og uddanne vores medarbejdere som har borgerkontakt i, hvordan de giver borgerne den bedste service. Så vi gør en stor indsats hele tiden for forebygge, at der sker fejl, fortæller Michael Dorph Jensen.

Datatilsynet orienteret om hændelsen.

24. maj trådte en ny datasikkerhedslov i kraft som skærper sikkerheden for håndtering af borgernes personoplysninger. Derfor arbejder Gladsaxe, ligesom alle andre kommuner, med at implementere de nye regler. I Gladsaxe har man blandt andet ansat en særlig informationssikkerhedskonsulent, som skal indover alle utilsigtede hændelser med data.

– Jeg ved allerede nu, at vores informationssikkerhedskonsulent har undersøgt sagen, at fejlen er rettet og at hændelsen indberettet til Datatilsynet, fortæller Michael Dorph Jensen.