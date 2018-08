Lærerforening sælger koloni på Mors

Salgjerhøj, som mange Gladsaxe borgere, kan huske fra deres skoletid, er sat til salg

Af Jan Løfberg

Der er tilsyneladende meget langt fra Gladsaxe til øen Mors i Limfjorden. I hvert fald er lysten til at benytte Gladsaxe Lærerforenings feriekoloni Salgjerhøj yderst beskeden. Det er længe siden, at skolerne har tilvalgt Salgjerhøj som lejrskole, og i de sidste mange år har man kun en enkelt gang haft et sommerkolonihold på Mors. Lærerforeningens øvrige fire kolonier har hver to sommerkolonihold.

– Vi sender p.t. ni kolonihold – over 300 Gladsaxebørn – af sted i begyndelsen af sommerferien. Desuden lejer vi kolonierne ud til lejrskoler (primært Gladsaxe Kommune), fortæller Thomas Agerskov, formand for Gladsaxe Lærerforening.

Lærerforeningen finansierer kolonierne ved at leje ud til private i weekenderne til konfirmationer, bryllupper, fætter/kusinearrangementer med videre. Desuden får foreningen et kommunalt tilskud.

– Salgjerhøj er en meget lille del af vores kerneopgaveløsning. Og privatlejeindtægten er ligeledes begrænset. Vi har derfor valgt at sælge kolonien, så vi kan fokusere indsatsen på de øvrige kolonier. Dette er i tråd med anbefalingen i en kommunal analyse, som blev lavet for et par år siden, siger Thomas Agerskov.

Den 940 kvadratmeter store bygning på Salgjerhøjvej 52 i Flade, har et grundareal på 6,4 hektar og har stået til salg i cirka fire måneder. Ejendommen er udbudt til knap fire millioner kroner.

Bygningerne består af fire forskudte planer. Salgjerhøj er placeret på det højeste punkt på Mors – knap 89 meter over havets overflade.

Hvis salget giver et provenu, vil Gladsaxe Lærerforening bruge det på forbedringer af de tilbageværende fire kolonier.

– Kolonierne har sin egen lukkede økonomi. Pengene forbliver i det system, siger Thomas Agerskov.