Lübeck er bare sagen

Randi Solvang (tv.) fik overrakt værdibeviset til Lübeck-rejsen af Dorte Jensen fra Gladsaxe Bladet. Foto: Kaj Bonne.

Randi Solvang vandt Gladsaxe Bladets og Happydays’ sommerkonkurrence

Af Jan Løfberg

Det blev Randi Solbjerg fra Kagsåbrinken, der blev den heldige vinder af Gladsaxe Bladets og Happydays’ sommerkonkurrence. Vinderen skal på et 3-dages ophold på det 4-stjernede Hotel Vier Jahreszeiten i Lübeck.

– Vi har været i Lübeck på gennemrejse. Det bliver dejligt at få længere tid denne gang, og vi har allerede besluttet os for at se forfatteren Thomas Manns hus Buddenbrook samt følge i organisten Buxtehudes fodspor, siger Randi Solvang, der havde sin mand Gunnar Solvang med, da gevinsten med stor glæde blev hentet på Gladsaxe Bladet.

Randi og Gunnar Solvang rejser ofte til Sønderjylland, hvor de har familie, så de har ofte rejst i det nordlige Tyskland. Så rejsen til Lübeck var en perfekt gevinst for dem.

– Vi er begge pensionister, så vi foretager en del kulturrejser både forår og efterår. Det er særligt Italien, Spanien og Grækenland. Og så var vi for nylig på øgruppen Azorerne i Atlanterhavet – en helt fantastisk tur. Men nu ser vi frem til en god tur til Lübeck, siger ægteparret fra Gladsaxe.