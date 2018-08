Mange muligheder på Gladsaxedagen

Der er masser af god musik på hovedscenen. Foto: Kaj Bonne.

Byens mange foreninger er på gader og stræder for at gøre opmærksom på deres eksistens

Af Jan Løfberg

Karate, folkedans, skak, ishockey, kulturforeninger og klubber inden for kunst, musik og mad. Næsten hele paletten præsenteres på lørdag, når Gladsaxedagen afvikles rundt om på gader, veje, græsarealer, bibliotek, rådhushave og bibliotekshave i nærheden af Gladsaxe Rådhus.

For den nysgerrige er der rig mulighed for at få stillet nysgerrigheden. Er man for eksempel til det lidt mere seriøse, så kan man få en snak med de politiske partiers repræsentanter – og også en hel del byrådsmedlemmer. I teltene foran rådhuset uddeles partimateriale – eller skal vi kalde det valgmateriale.

Bag rådhuset er der Gladsaxe Folkemøde, hvor journalisten og forfatteren Abdel Aziz Mahmoud styrer debatten mellem politikerne og de spørgelystne borgere.

I Borgercaféen serveres kaffe og kage, mens du får en snak med økonomifolkene om borgmesterens budgetoplæg.

I bibliotekshaven kan du blandt andre møde Coding Pirates, der har fået en sand tilstrømning af medlemmer siden Gladsaxe-afdelingen blev oprettet under sidste års Gladsaxedagen.

Der sker også mange andre spændende ting. Der er efterfest med argentinske og i Bagsværd-bosatte DJ Caplu straks efter koncerten med Michael Falch og Dét Band.

Fra madboden hos ”Ung i Gladsaxe” serveres klimavenlig mad. Maden bliver nemlig lavet i samarbejde med Kvickly på Buddingevej, der stiller overskydende råvarer til rådighed, så mindst mulig mad går til spilde.

Loppemarkedet afholdes atter på Søborg Hovedgade foran Gladsaxe Hovedbibliotek. Det sker fra kl. 13 til 17.



Coding Pirates Gladsaxe vil være til stede i Bibliotekshaven.

Foto: Kaj Bonne.



Medlemmer fra blandt andre Enhedslisten og Venstre vil igen i år forsøge at kapre kommende stemmer. Foto: Kaj Bonne.



Der kan findes mange gode ting på loppemarkedet.

Foto: Kaj Bonne.



Der findes altid glade dansere på Gladsaxedagen.

Foto: Kaj Bonne.