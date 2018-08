Nu kan skole og klub spille bold året rundt

Gladsaxe Skole var tømt for elever fredag formiddag. Foto: Kaj Bonne.

Kunstgræsbanen på Gladsaxe Skole blev indviet under stort ståhej

Af Jan Løfberg

Hundredvis af glade børn, glade lærere og glade ansatte på Gladsaxe Skole. Glade byrådspolitikere og en glad formand for IF Bytoften.

Som byrådsmedlem Pia Skou fra Venstre, der både sidder i Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget, sagde: – Det gør bare én så glad at se, at det man har været med til at beslutte bliver ført ud i livet til gavn for Gladsaxes borgere.

I fredags var der da også smil at se alle steder på Gladsaxes Skoles boldbane, der nu er blevet iklædt kunstgræs. Det betyder, at både skoleelever og fodboldspillerne i IF Bytoften kan se frem til, at de kan dyrke boldspil hele året rundt.

Både skole og klub havde tyvstartet på kunstgræsset, men som det sig hør og bør, så blev banen officielt åbnet fredag formiddag. Skolen var tømt for elever, der til gengæld tog plads ude på banen i det gode vejr.

250 til træning

– Det er simpelt hen helt perfekt. Forleden var der 250 fodboldspillere på banen i løbet af en aften, og på et tidspunkt var der 110 spillere fra årgang 09, 10 og 11 på banen samtidig. Men det gik fint, og vi havde også 90 til spisning, så humøret er højt hos os i Bytoften, sagde formand Thomas Dreyer.

Skoleleder Camilla Hoffmann var taknemmelig for den flotte gave: – Den kan vi bruge til endnu mere fællesskab. Og vi kan træne i at vinde og tabe. Vi skal selvfølgelig nok passe godt på gaven, sagde skolelederen blandt andet.

På kommunens vegne holdt viceborgmester Serdal Benli tale: – Denne bane kan bruges af skolebørn, klubbørn og voksne. Det er en hjemmebane til IF Bytoften.

Derefter blev den røde snor klippet over, hvor Asger og Julie fra 0. B holdt i hver sin ende af snoren, mens Serdal Benli fik hjælp af Thomas Dreyer, Pia Skou og Camilla Hoffmann.

Efterfølgende sagde elevrådsrepræsentanten Emma fra 7. B tak på elevernes vegne, og så spillede bandet ”B BAD” Gladsaxe Skoles sang, hvor mange af eleverne skrålede med i kor.

Som en sidste overraskelse kom den professionelle fodbold-freestyler Tobias Larsen og gav opvisning med en fodbold, som han beherskede til fulde. Tobias blev nr. 2 i ”Danmark har talent”.



Julie fra 0. B hjælper viceborgmester Serdal Benli, Camilla Hoffmann, Pia Skou og Thomas Dreyer. I den anden ende holdt Asger fra 0. B snoren. Foto: Kaj Bonne.



Emma takkede for gaven på vegne af eleverne. Foto: Kaj Bonne.



– Vi skal selvfølgelig nok passe godt på gaven, lovede skoleder Camilla Hoffmann.

Foto: Kaj Bonne.



Tobias Larsen tryller med en fodbold. Foto: Kaj Bonne.