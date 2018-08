Nu starter ishockeysæsonen

Igen i år præsenterer ishockeyspillerne fra Gladsaxe deres sport for borgerne på Gladsaxedagen. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Bears er klar til en ny sæson, selv om man starter noget senere end konkurrenterne

Af Jan Løfberg

På Gladsaxedagen på lørdag kan man forsøge sig med at spille ishockey på asfalt, når Gladsaxe Bears på traditionel vis introducerer det hurtige spil for byens borgere. Men der er lidt mere sandhed i det, for Gladsaxes ishockeyspillere får blot tre uger på is før sæsonen, mens alle deres konkurrenter når at være på is i mindst fem uger.

– Samme dag som Gladsaxedagen – altså på lørdag – spiller vi kl. 16.30 i Gladsaxe Skøjtehal træningskamp mod Hvidovre, fortæller Jacob Volf, træner for klubbens bedste mandskab, der sidste år vandt 1. division. Gladsaxes kommende hold er nogenlunde identisk med guldholdet fra sidste sæson. Der er fem udskiftninger – fem har forladt Gladsaxe, som har fået fire nye spillere og rykket en ungdomsspiller op.

– Vi har fået tilgang af to rutinerede eliteseriespillere Morten Mathiesen og Mikkel Ankjær. Og i næste uge får vi en meget spændende back fra Canada, nemlig Eric Cimino, der spillede i universitetsligaen derovre, siger Jacob Volf. Første turneringskamp spilles den 5. september på udebane mod Rungsted.