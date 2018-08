Piger og deres forældre inviteres til DTU

Naturvidenskab er også for piger. Det vil man gerne vise på DTU. Foto: Privat.

Kampagnedag for at få piger til at blive ingeniører

Den 12. september afholdes Girl’ Day in Science over hele landet. Det er en kampagnedag, hvor piger inviteres til at prøve kræfter med opgaver indenfor naturvidenskabelige og tekniske fag. I den anledning inviterer DTU Mekanik piger i 8. og 9. klasse til et arrangement, hvor de kan blive klogere på nogle af de mange muligheder, som en ingeniøruddannelse giver.

Tre kvindelige undervisere vil starte med at fortælle, hvordan de som ingeniører hver især arbejder med så forskellige områder som at tilrettelægge fremtidens grønne energi, designe bæredygtige og innovative produkter og udvikle effektiv skibsfart. Bagefter får de deltagende piger mulighed for at arbejde sammen om sjove opgaver, der giver indsigt i uddannelserne på DTU. Det bliver også muligt at snakke med studerende, der allerede går på universitetet.

Arrangementet finder sted den 12. september kl. 17 til 20 på DTU i Lyngby. Undervejs bliver der serveret lidt at spise og drikke både for pigerne og deres forældre.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding senest den 31. august på dtu.dk/girlsdayinscience.